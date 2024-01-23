Sivas´taki kazada 26 yaralıdan 24´ü taburcu oldu

SİVAS'ın Zara ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada yaralanan 26 kişiden 24´ü hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Zara- Suşehri yolu Bozkır köyü yakınlarında meydana geldi. E.D. idaresindeki 58 ABK 402 plakalı hafif ticari araç ile Y.T yönetimindeki 58 KD 061 plakalı yolcu minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada, araçlardaki 1'i ağır, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan yaralılardan 24´ü taburcu edildi. Hafif ticari araç sürücüsü E.D ile minibüsteki yolculardan Y.K´nin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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