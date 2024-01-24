Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Görme engelli yatağında ölü bulundu

        SİVAS'ta görme engelli Hüseyin Gökçe (42), evde yatağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:47 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görme engelli yatağında ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'ta görme engelli Hüseyin Gökçe (42), evde yatağında ölü bulundu.

        Yenidoğan Mahallesi 39'uncu Sokak´ta 4 katlı apartmanın en üst katında annesi ve kardeşleriyle birlikte yaşayan görme engelli Hüseyin Gökçe'nin bugün saat 11.30 sıralarında hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Hüseyin Gökçe'nin cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Gökçe'nin kesin ölüm nedeninin, yapılan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        Park kavgası ölümle bitti!
        Park kavgası ölümle bitti!
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Et yiyen bakterileri, insanlara sivrisinekler bulaştırıyormuş!
        Et yiyen bakterileri, insanlara sivrisinekler bulaştırıyormuş!
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        Eşyalarını yangından kurtaracaktı... Alevler bir anda yükseldi!
        Eşyalarını yangından kurtaracaktı... Alevler bir anda yükseldi!
        İstanbul’un Airbnb raporu: Yüzde 70 arttı
        İstanbul’un Airbnb raporu: Yüzde 70 arttı
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta açılışa hazırlanan fabrikada yılda 4 bin 500 boji üretilecek
        Sivas'ta açılışa hazırlanan fabrikada yılda 4 bin 500 boji üretilecek
        Sivas'ta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Sivas'ta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Sivas'ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı
        Sivas'ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sivas'ta hazırlanan Cumhuriyet Albümü'nden elde edilecek gelir öğrencilere...
        Sivas'ta hazırlanan Cumhuriyet Albümü'nden elde edilecek gelir öğrencilere...
        Sivasspor Antalya'ya gitti
        Sivasspor Antalya'ya gitti