Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Kafedeki tartışmada tabanca ile bacağından vuruldu

        SİVAS'ta, B.G. (30), bir kafede tartıştığı B.Ç. (50) tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan B.G. hastaneye kaldırıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 21:31 Güncelleme: 24.01.2024 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kafedeki tartışmada tabanca ile bacağından vuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'ta, B.G. (30), bir kafede tartıştığı B.Ç. (50) tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan B.G. hastaneye kaldırıldı. 

        Olay, saat 18.30 sıralarında Eğriköprü Mahallesi´nde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede karşılaşan B.Ç. ile B.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.Ç. üzerinde bulunan tabanca ile B.G.´yi sağ bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık  ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı B.G., ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli B.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-İran İş Forumu'nda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-İran İş Forumu'nda açıklamalar
        Kırmızı kart çıktı!
        Kırmızı kart çıktı!
        Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı cuma günü ilan edilecek
        Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı cuma günü ilan edilecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici
        Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici
        Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü
        Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Sivas'ta vatandaşın bulduğu yaralı puhu tedavi edilecek
        Sivas'ta vatandaşın bulduğu yaralı puhu tedavi edilecek
        Görme engelli yatağında ölü bulundu
        Görme engelli yatağında ölü bulundu
        Sivas'ta açılışa hazırlanan fabrikada yılda 4 bin 500 boji üretilecek
        Sivas'ta açılışa hazırlanan fabrikada yılda 4 bin 500 boji üretilecek
        Sivas'ta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Sivas'ta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Sivas'ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı
        Sivas'ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı