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        Otomobil alev aldı, sahibi montuyla söndürmeye çalıştı

        SİVAS'ta arızalanan bir otomobil alev aldı. Otomobil sahibinin yangını, montu ile söndürmeye çalışması cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:44 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:50
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        Otomobil alev aldı, sahibi montuyla söndürmeye çalıştı
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        SİVAS'ta arızalanan bir otomobil alev aldı. Otomobil sahibinin yangını, montu ile söndürmeye çalışması cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı 06 CZN 275 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde arızalandı. Otomobil sahibi, aracını tamir etmeye çalıştığı sırada motor kısmı aniden alev aldı. Bu sırada paniğe kapılan otomobilin sahibi çevredekilerden yardım istedi. Yangını söndürmek için bir şey bulamayan otomobilin sahibi, montunu çıkararak söndürmeye çalıştı. Daha sonra yangın, çevredekilerin yardımı ile su ve yangın tüpü ile söndürüldü. Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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