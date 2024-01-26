Sivas'a45 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtlapa Köyü yakınlarında içerisinde 40 yolcunun olduğu bir otobüs kaza yaptı. İlk bilgilere göre kaza nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.

DHA-Flaş Haber - Türkiye-Sivas -

2024-01-26 13:46:23