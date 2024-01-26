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        Cenazeden dönenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

        SİVAS'ta, cenazeden dönenleri taşıyan Kadıköy Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün, kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde, şarampole devrildiği kazada, 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:49 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:50
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        Cenazeden dönenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
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        SİVAS'ta, cenazeden dönenleri taşıyan Kadıköy Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün, kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde, şarampole devrildiği kazada, 14 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında, merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen Kadıköy Belediyesi'ne ait 34 RT 099 plakalı yolcu otobüsü, Asarcık köyünden cenaze dönüşünde, kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. 40 yolcunun olduğu otobüste 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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