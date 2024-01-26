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        Cenazeden dönenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:09 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:10
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        Cenazeden dönenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı (2)
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        'OTOBÜSKAYDI'

        Sivas'ta şarampole devrilen otobüsün kendisi de kazada yaralanan şoförü Ensar Pehlivan, cenazeden döndükleri sırada, kar yağışı nedeniyle yolun kaygan olduğunu belirterek, "Araba yokuştan çıkarken durdu. Daha sonra geri geri kaymaya başladı" dedi.

        Kazanın ardından, devrildiği yerden otobüsü çıkarmak için çalışma başlatıldı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcuların ise farklı bir otobüsle İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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