Beşiktaş kafilesi Sivas´ta
Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı için kente geldi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı için kente geldi.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş özel uçakla Sivas'a geldi. Siyah-beyazlı ekip Nuri Demirağ Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlar teknik direktör Fernando Santos ve futbolculara ilgi gösterip fotoğraf çektirdi. Daha sonra takım otobüsüne binen siyah-beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Takımın havalimanından çıkışı
-Futbolculardan görüntü
-Genel detay
DHA-Spor - Türkiye-Sivas - Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2024-01-27 19:04:16
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