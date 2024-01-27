Beşiktaş kafilesi Sivas´ta

Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı için kente geldi.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş özel uçakla Sivas'a geldi. Siyah-beyazlı ekip Nuri Demirağ Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlar teknik direktör Fernando Santos ve futbolculara ilgi gösterip fotoğraf çektirdi. Daha sonra takım otobüsüne binen siyah-beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Takımın havalimanından çıkışı

-Futbolculardan görüntü

-Genel detay

DHA-Spor - Türkiye-Sivas - Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2024-01-27 19:04:16