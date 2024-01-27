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        Beşiktaş kafilesi Sivas´ta

        Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı için kente geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 19:04 Güncelleme: 27.01.2024 - 19:05
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        Beşiktaş kafilesi Sivas´ta
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı için kente geldi.

        Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş özel uçakla Sivas'a geldi. Siyah-beyazlı ekip Nuri Demirağ Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlar teknik direktör Fernando Santos ve futbolculara ilgi gösterip fotoğraf çektirdi. Daha sonra takım otobüsüne binen siyah-beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Takımın havalimanından çıkışı

        -Futbolculardan görüntü

        -Genel detay

        DHA-Spor - Türkiye-Sivas - Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

        2024-01-27 19:04:16

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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