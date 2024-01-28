Destici: Yerel yönetimlerde yeni bir ufuk açmak istiyoruz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yerel yönetimlere, kente, sosyal hayata ve insanın yaşam kalitesine değer katma penceresinden bakan yeni bir ufuk açmak istiyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas ve bölge belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katılmak üzere Sivas'a geldi. 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Durmuş Boztuğ, Emin Serin, Uğur Bulut, Teyfik Eren, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin, Sivas İl Başkanı Ahmet Polat ve MKYK üyeleri katıldı. Terörle mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Destici, "Rabbi'm askerimizi, kahraman ordumuzu, polisimizi, güvenlik korucularımızı muvaffak eylesin. Onların yar ve yardımcısı olsun. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu başkanımız; 'teröristleri yok etmek istiyorsak, terörün kökünü kazımak, terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele etmemiz gerekir' diyordu. Başkanımız 'askerimiz, polisimiz dağda, sınır içinde, sınır ötesinde canları pahasına terörle, teröristlerle mücadele ederken; Meclis'te, iş dünyasında da kamuda da televizyonlarda da basında da sivil toplum örgütlerinin içinde de terörist olmaz. Teröre karşı topyekun mücadele edersek işte o zaman terörü bitiririz' diyordu. Bu dönemlerde, bu mücadele, topyekun tüm unsurlarına karşı veriliyor" dedi.

'TAM BİR TERÖR VE KATİL ÇETESİ VAR'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Destici, "Terörist İsrail'i lanetliyoruz ve diyoruz ki aynen üstad Necip Fazıl'ın dediği sözlerle bir kez daha İsrail'e 'Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim, sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim' diyorum. İsrail'in başındaki katil Netanyahu, gerçekten de büyük bir katliam yürütüyor ve aynen üstadın dediği gibi ortada devlet denecek bir yapı yok. Tam bir terör ve katil çetesi var. İşte en son birkaç gün önce Güney Afrika'nın başvurusu üzerine Adalet Divanı, İsrail'in soykırımla yargılanmasını kabul etti ve yargılama başladı. Beklentimiz; bu yargılama sonunda İsrail'in soykırımdan mahkum olması ve hak ettiği cezayı almasıdır. En azından bir nebze de olsa yüreklerimiz soğuyacaktır" diye konuştu.

'YEREL YÖNETİMLERİN YENİ BİR VİZYONA İHTİYACI VAR'

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere de değinen Destici, şöyle konuştu: "Yerel yönetimlerin yeni bir vizyona ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. İnsanlarımızın yaşam alanlarını küçülten, trafiği, ulaşımı, plansız yapılaşmayı, insan fıtratıyla, kültürümüzle, dünyanın, ekonominin, hayatın gerçekleriyle uyuşmayan plan anlayışının değişmesi gerektiğine inanıyoruz ve değiştireceğiz. İmar rantı ekseninde yürüyen belediyecilik anlayışı, vatandaşların ortak kullanım alanlarını, buna ait olan altyapı, yol, otopark, yeşil alan gibi kente değer katan unsurların daralmasına, şehirlerin yaşanamaz hale gelmesine sebep oldu. Yerel yönetimlere, kente, sosyal hayata ve insanın yaşam kalitesine değer katma penceresinden bakan yeni bir ufuk açmak istiyoruz. Üreten, insana, halka, şehre, ülkeye değer katan bir toplum olmak dışında seçeneğimiz yok. Yerel yönetimlerimiz, halktan aldıkları yetkiyi halk için kullanırlarken; imkanlarını, üretimin kalitesini ve verimliliğini yükseltecek bir yol haritası izleyecekler. Tarımda, sanayide ve turizmde kalite ve verimlilik, Büyük Birlik Partili belediyelerin, liderliği, planlaması, kılavuzluğu ve gayretleri ile sağlanacak."

Konuşmanın ardından Destici, Sivas Belediye Başkan Adayı Adem Uzun ve bölge belediye başkan adaylarını tanıttı.