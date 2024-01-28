Feyyaz Uçar ve Gökhan Karagöl maç sonu açıklamalarda bulundu

BEŞİKTAŞ Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'AİLEDEN HAKEMLERDEN KURTULALIM'

Hakem kararlarına tepki gösteren Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, "Geçen hafta penaltımız oluyor, VAR çağırmıyor. Bu haftada penaltımız veriliyor. VAR'dan geri dönüyor. VAR'dan geri dönmesini gerektiren bir şey varsa orada bildiğim kadarıyla hakemi aldatmaya yönelik bir hareket olması lazım ya da elle oynama lazım. İkisi de yok. Niye VAR çağırıyor? Niye orada iptal oluyor? Anlamış değiliz. Niye hep Beşiktaş'ın başına geliyor? Bu VAR'da AVAR'da neler oluyor anlamıyoruz. Şu kayıtları dinleyelim, daha önce benzer durumlarda diğer takımların isteği lehinde VAR kayıtları çıktı, konuşuldu, artık biz de bekliyoruz. Biri de bizim için bir şey yapsın, niye hep Beşiktaş'a karşı gelince hep aynı şeyler, hep aynı hatalar, hep aynı tek düzelikler, hep aynı haksızlıklar. Yeter ya. Konuşmamak için direniyoruz ama aynı zamanda rakip takım da hakemden şikayetçi. Beşiktaş'ın maçlarını düzgün yönetin. Rica ediyoruz. VAR'da kim var diye soruyoruz Serkan Tokat. Metin Tokat'ı hatırlar mısınız? Sergen Yalçın'ın frikik golü vardı rakip elle kesmişti. O golü, o penaltıyı vermeyen hakem. Bunlar üç nesil hakem. Dedelerinden büyüklerimiz çekti, babasından biz çektik, hala çekiyoruz. Aileden hakemlerden kurtulalım lütfen. Kendimiz için değil, Türk futbolu için istiyoruz. Bugün Bülent Uygun hocamızın da isyanı ortada. Rakip de kendine göre haklı. Düzgün yönetin, bu kadar zor mu?" dedi.

'BU HAFTA YÖNETİM KURULUNA BİR BRİFİNG SUNACAĞIZ'

Sivasspor'u da tebrik eden Uçar, "Onlar da biz de eleştiriyoruz. Bizim eleştirimiz bugüne değil, geçmişe dair yapılan haksızlıklarla alakalı. Uzayıp gelen haksızlıklarla alakalı. Oyuncumuzun diz yan bağı kopuyor, sakatlanıyor sarı kart yok. Rebic'e arkadan kasti tekme var, kırmızı kart yok. Geçen hafta verilmeyen penaltı var, bu hafta verilen penaltı var. VAR'dan geri dönüyor. Niye hep Beşiktaş'a karşı, biri bize bunu açıklasın. Yıllardır niye hep Beşiktaş'a karşı. Geçen toplantıda da söyledim, hakemden gol yiyen bir takımız. Adam arka direğe depar attı ve bize gol attı. Ama aynı şey devam ediyor. Konuşmak istemiyoruz, artık sabır taştı. Maçın skoruna direkt etki eden hareketler bunlar. Bu hafta yönetim kuruluna bir brifing sunacağız. Eski bir hakemimiz, çok değerli bir hakem rapor verecek bize. Bugüne kadar olan şeyleri derleyip toplamış. Bundan sonra hakem istatistiğini bütün dostlarla paylaşacağız. Kim nerede ne yönetmiş, ne yapmış mecburuz. Onlar şeffaf değil ama biz şeffaf olmak zorundayız. Buradan yürüyeceğiz. Sakın ola ki bize bir avantaj sağlamasınlar, bizim ona ihtiyacımız yok. Beşiktaş takımının hakeme ihtiyacı yok, Türk futbolunun doğru yönetime, doğru düdüğe ihtiyacı var. Bu hafta içerisinde toplantımızın ana gündemi hakemlerle ilgili olacak. Çünkü bu yıllardır süregelen bir şey. Artık yeter, sayın başkanımız da 'Artık yeter' dedi. Çok yüreğimiz yanıyor" diye konuştu.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUANDI'

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl ise, "Çok önemli bir 3 puandı, oyuncularımızı tebrik ediyorum. İki haftadır şanssız beraberlikler ve mağlubiyetler aldık. Bugün bizim için çok değerli bir 3 puandı. İnşallah bundan sonraki haftalarda da 3 puan almaya devam edeceğiz. Beşiktaş karşısında 3 puan almak çok değerli. Beşiktaş´ı da tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi skorlar elde etmeye çalışacağız. Maçın hakemiyle ilgili takdiri kamuoyuna bırakıyoruz. İkili mücadelelerde yanlı davrandığını düşünüyoruz. Bundan sonraki durumu da kamuoyuna bırakıyoruz. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Kalecimiz geldi, bugün de bir oyuncumuz geldi. Yarın sağlık kontrolünden sonra imzasını atacak. İnşallah bu hafta içerisinde 2 oyuncuyu takıma katmaya çalışıyoruz. Ara transfer gerçekten zor, iyi oyuncuyu bulmak ve almak gerçekten zor. İki takviye daha önümüzdeki hafta gelmesini planlıyoruz. Bundan sonra da tekrar alacağımız oyuncuların hepsini kısa vadeli değil, uzun vadeli almaya dikkat ediyoruz. En azından önümüzdeki yılın kadrosunu da oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.