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        Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından

         Sivasspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos ve Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 19:52 Güncelleme: 28.01.2024 - 19:55
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        Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından
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         Sivasspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos ve Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir açıklamalarda bulundu.

        SANTOS: POZİSYON NET PENALTIYDI 

        Sivasspor'un iyi savunma yaptığını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Yine bu hafta da kendi yaptıklarımıza bakmamız gereken bir hafta oldu. İlk 10-15 dakika maça çok kötü başladık. Sivasspor´a topla rahat oynama şansı verdik. İyi bir pres yapmadık. Çok kötü bir gol yedik. Gerçekten Sivasspor´a golü hediye ettik. İkinci yarıya çok güçlü ve iyi başladık. Pozisyonlar yakaladık, pozisyona girdik ve olmadı. Sivasspor da çok iyi savunma yaptı. Sivasspor´u da galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Penaltı üzerine konuşmak istiyorum. Bu pozisyon net bir penaltıydı. Geçen hafta da penaltımız verilmedi. Penaltının VAR´dan dönmesini gerçekten ben anlayamadım. Hakemin verdiği karar gayet doğruydu, daha sonra VAR´a gitti ve penaltıyı iptal etti. 2 haftadır penaltımız verilmiyor. Sivasspor ile alakası yok bunun. Sivasspor´u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum" dedi. 

        'BU ZORLU SÜRECİ ATLATACAĞIZ'

        Bir gazetecinin 'Bu zorlu süreci nasıl atlatacaksınız?' sorusuna ise Santos, "Bu takım son 25 günde 6 maç oynadı. Çok ciddi programdı. Yavaş yavaş futbolcular da dönmeye başladı. Aboubakar da gelecek. Biz bu zorlu süreci atlatacağız. Hafta içi tam takım idman yapacağımızı düşünüyorum. Oyun stratejimizi değiştirmeliyiz. Oyuncular geldiği zaman rekabet artacak. Çünkü tüm oyuncular hazır olacak. Takımdaki rekabet havası da artacak. Trabzon maçını evimizde oynayacağız. Tabii ki bir derbi olacak. İçeride oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterecek. Oyuncularım şu an içeride yenilgiden dolayı çok üzgün. Hızlı bir şekilde idmanlara başlayıp Trabzonspor´a hazırlanacağız. Bu sonuçtan dolayı taraftarımız da üzgün, ben de üzgünüm, camia olarak üzgünüz. Bu sürecin sonunda zaferler olacağına inanıyorum. Sonunda Beşiktaş´ı hak ettiği yere getireceğimizi biliyoruz" diye konuştu. 

        MAHİR: KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

        Sivasspor Yardımcı Antrenör Ömer Faruk Mahir ise, "Seyir zevki güzel bir maç oluşundan ötürü hem Beşiktaş´ı hem de kendi takımımızı tebrik ediyorum. 3 günde bir maç oynuyoruz ve bu yoğun tempodan dolayı futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Maçta ikinci yarı Beşiktaş iyi bir performans sergiledi. Tüm bunlara rağmen kazanmış olmak mutluluk veriyor. Beşiktaş´a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

        Bir gazetecinin 'Teknik Direktör Bülent Uygun´un maçtan atılması olayı nasıl gerçekleşti?' sorusuna ise Ömer Faruk Mahir, "Hakemler konusunda yorum yapmak aslında hiç konuşmak istediğim bir alan değil. Pozisyonların gözümüzün önümüzde olması gerginliğe neden oluyor. Biz de tabii ki hakkımızı savunacağız. Bunu savunacak isim de Bülent Uygun´dur. Hocamız kırmızı kartla atıldı maalesef" ifadelerini kullandı.

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