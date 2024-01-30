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        Bülent Uygun: 1 hafta içinde 3-4 futbolcuyu transfer edeceğiz

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bazı futbolcularla görüşüyoruz. Eğer halledebilirsek 1 hafta içinde zannedersem 3-4 tane futbolcuyu transfer edeceğiz. İkna süreçlerimiz, kulüp bonservisleri ve bunlar gibi diğer unsurları çözmeye çalışan bir transfer komitemiz var. İyi transfer yapmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:28 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:30
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        Bülent Uygun: 1 hafta içinde 3-4 futbolcuyu transfer edeceğiz
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        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bazı futbolcularla görüşüyoruz. Eğer halledebilirsek 1 hafta içinde zannedersem 3-4 tane futbolcuyu transfer edeceğiz. İkna süreçlerimiz, kulüp bonservisleri ve bunlar gibi diğer unsurları çözmeye çalışan bir transfer komitemiz var. İyi transfer yapmak istiyoruz" dedi.

        Süper Lig'de cuma günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanlarla maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Bülent Uygun, deplasmanda Ankaragücü ile oynayacakları maçı değerlendirerek, "Ankaragücü maçı çok zor. Organizasyon anlamında çok iyi oynayan ve iyi kadroya sahip olan, sezon başından beri oluşturulmuş güzel bir kadronun üzerine takviyelerle yoluna devam eden iyi bir takım. Büyük bir ihtimalle tribünde olacağım. Bir teknik direktör, bir futbolcu veya bir takımın taraftarları olur ve bu taraftarlar onların o işten keyif almasını sağlar. Bu maçta bulunmamak bizim adımıza üzüntü verici. Çok güzel, keyifli bir maç bizi bekliyor. Takımımızda bazı sorunlar var. Onlar her zaman oluyor, her takımda olduğu gibi. Futbol adına güzellikleri sergilemeye, oyun anlayışımızı sahaya yansıtmaya, kazanmak adına da sahada mücadele etmek için Ankaragücü deplasmanına gideceğiz. Allah'ın izniyle puanlarla dönerek taraftarımızı tekrar mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'DE ARTIK YETENEKLİ FOTBOLCU ÇIKMIYOR"

        Yeni transferleri Bartuğ Elmaz'ı değerlendiren Uygun, "Defansif ön libero anlamında 'Türkiye'de gördüğüm en iyi ön liberolardan biri' dediğim Yunus Emre Konak'tı. Yunus, İngiltere'ye transfer oldu. Ben onun tarzında, benim zamanımda bir Tugay Kerimoğlu'nu görmüştüm. Şimdi defansif orta sahanın biraz daha önünde, daha öne doğru oynamayı seven, çok yetenekli bir futbolcu olarak Bartuğ'u takımımıza kattık. Kiralık olarak kattık ama onun takıma çok katkı yapacağını, oynadığı oyunda da bizleri mutlu edeceğini düşünüyorum. Bartuğ, Galatasaray altyapısında yetişip, Avrupa'ya gidip sonrasında Fenerbahçe'ye dönmüş bir yetenek. Bizde de güzel şeyler yaparak, kendini tamamlayıp hayal ettiklerini başaracaktır. Malum Türkiye'de artık yetenekli futbolcu çok çıkmıyor. En son Arda Güler'i çıkarttık. Onu da Real Madrid'e göndermiştik" diye konuştu.

        "İYİ TRANSFER YAPMAK İSİYORUZ"

        Transfer çalışmalarına da değinen Uygun, şöyle konuştu:

        "Bazı futbolcularla görüşüyoruz. Gizli tutmaya çalışıyoruz. Yayıldıkça başka takımlardan da ona teklifler götürülüyor. Menajerler klasik su kurnazı gibidirler. Bir yerden daha fazla bir parayı aldığında hemen oraya götürmenin derdinde olurlar. Bu anlamda aslında yaklaşık olarak 7-8 oyuncuyla görüşmelerimiz hala devam ediyor. İkna süreçlerimiz, kulüp bonservisleri ve bunlar gibi diğer unsurları çözmeye çalışan bir transfer komitemiz var. Eğer halledebilirsek 1 hafta içinde zannedersem 3-4 tane futbolcuyu transfer edeceğiz. İyi transfer yapmak istiyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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