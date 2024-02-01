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        Sivas'ta sıcaklık eksi 10 dereceye düştü, gölet buz tuttu

        SİVAS'ta, hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Kent merkezi yakınlarındaki Serpincik Göleti, buz tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:20
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        Sivas'ta sıcaklık eksi 10 dereceye düştü, gölet buz tuttu
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        SİVAS'ta, hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Kent merkezi yakınlarındaki Serpincik Göleti, buz tuttu.

        Kentte geçen günlerdeki kar yağışının ardından başlayan soğuk hava, etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığı, eksi 10 dereceye düştü. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Serpincik Göleti, soğuk hava nedeniyle tamamen buz tuttu. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde en düşük sıcaklık eksi 16 derece ile İmranlı ilçesinde ölçüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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