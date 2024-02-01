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        Sivasspor İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı

        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:15
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        Sivasspor İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı
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        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı.

        Ara transferlerine devam eden Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı kadrosuna kattı. Sivas'a gelen İbrahim Akdağ, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Galeri
        Galeri

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