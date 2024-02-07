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        Kullandığı TIR'da ölü bulundu

        SİVAS'ta Cafer Demir (61), uyumak için girdiği TIR'ında ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:30
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        Kullandığı TIR'da ölü bulundu
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        SİVAS'ta Cafer Demir (61), uyumak için girdiği TIR'ında ölü bulundu.

        Olay, Organize Sanayi Bölgesi 9'uncu Sokak´ta meydana geldi. Mersin'den Sivas'a, dün mobilya nakliyesi için gelen Cafer Demir akşam saatlerinde kullandığı 33 ALV 973 plakalı TIR'ı fabrika önüne park ederek dinlenmeye çekildi. Fabrika çalışanları, mobilya yüklemesi için saat 09.00 sıralarında TIR'daki Demir'i uyandırmak istedi. Demir, dışarıdakilere cevap vermeyince polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

        Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, TIR'ın camını kırarak kapıyı açtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cafer Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. 

        Cafer Demir'in kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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