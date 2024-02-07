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        Sivasspor, Mijo Caktas ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 31 yaşındaki Hırvat futbolcu Mijo Caktas ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 22:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 22:10
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        Sivasspor, Mijo Caktas ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
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        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 31 yaşındaki Hırvat futbolcu Mijo Caktas ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar son olarak 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mijo Caktas'ı renklerine bağladı. Hırvat futbolcu için düzenlenen imza törenine Sivasspor Başkanvekili Bahattin Eken de katılırken, Mijo Caktas kendisini 1,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.  8 Mayıs 1992'de Hırvatistan'ın Split şehrinde dünyaya gelen Mijo Caktas, futbola Dugopolje alt yapısında başladı. Ardından Hajduk Split, Rubin Kazan ve Damac FC formasını giyen futbolcu son olarak ülkesinde NK Osijek forması giyiyordu. Kariyerinde 371 maça çıkan Caktas, 134 kez gol sevinci yaşarken 40 da asist yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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