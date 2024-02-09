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        Cezaevinden izinli çıkıp, camilerde hırsızlık yaptı

        SİVAS'taizinli olarak cezaevinden çıkıp, 4 camiye girerek cemaatin cep telefonları ile cüzdanlarını çalan Rüştü Kılıç (42), yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 13:58 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:00
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        Cezaevinden izinli çıkıp, camilerde hırsızlık yaptı
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        SİVAS'taizinli olarak cezaevinden çıkıp, 4 camiye girerek cemaatin cep telefonları ile cüzdanlarını çalan Rüştü Kılıç (42), yakalanıp, tutuklandı.

        Sivas F Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu'nda 'gasp' suçundan yatıp, izinli olarak çıkan Rüştü Kılıç, 4 camiye girip, hırsızlık yaptı. Cemaat ile namaza durup, ardından askılardaki montlardan cep telefonu ve cüzdan çalan Kılıç'ın o anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir imamın da montundan anahtar alıp, otomobilini çalan Kılıç, ihbar sonrası Kadı Burhaneddin Mahallesi'nde yakalandı. Otomobil aynı mahallede park halinde bulunurken, Kılıç işlemleri sonrası yeniden cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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