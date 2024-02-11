Sivas'ta 2 hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas- Malatya kara yolu termik santral kavşağında meydana geldi. Özgür Taci Erdoğan yönetimindeki 28 AA 388 plakalı hafif ticari araç ile Naci Bural idaresindeki 06 EA 7437 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kazada Naci Bural hayatını kaybetti, Özgür Taci Erdoğan yaralandı. Yaralı sürücü, Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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