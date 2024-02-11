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        Sivas'ta 2 hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 

        SİVAS'ın Kangal ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 14:58 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:00
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        Sivas'ta 2 hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 
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        SİVAS'ın Kangal ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas- Malatya kara yolu termik santral kavşağında meydana geldi. Özgür Taci Erdoğan yönetimindeki 28 AA 388 plakalı hafif ticari araç ile Naci Bural idaresindeki 06 EA 7437 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kazada Naci Bural hayatını kaybetti, Özgür Taci Erdoğan yaralandı. Yaralı sürücü, Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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