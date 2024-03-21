İklim değişikliği, Kangalların hormonlarını etkiledi

SİVAS'ınmarka değeri Kangal köpekler, iklim değişikliğine bağlı sıcak seyreden hava ve kar yağmaması nedeniyle eşleşme sürecine giremedi. Normal şartlarda Kangalların senede 2 kez eşleşip, 2 kez doğum yaptığını belirten Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, "Kangalların hormonları eşleşmeye müsait olmadı. Bu nedenle doğum süreleri uzadı" dedi.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan iklim değişikliği, Sivas'ın meşhur Kangal köpeklerini olumsuz yönde etkiliyor. Daha önce kar yağışının olmaması nedeniyle kışlık postlarına geç bürünen Kangallar, bu kez eşleşme dönemine giremedi. Her yıl ocak ayında eşleşme sürecine giren ancak bu sene mart ayı sonuna gelinmesine eşleşmeyen Kangallar, normal şartlarda senede 2 kez eşleşip, 2 kez doğum yapıyor.