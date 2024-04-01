Sivas'ta başkan BBP'nin adayı Uzun oldu; AK Parti 5, BBP, CHP, İYİ Parti ve YRP 1'er ilçede kazandı

SİVAS'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Büyük Birlik Partisi (BBP) adayı Adem Uzun belediye başkanı oldu. İlçelerde ise MHP'li 7 aday seçimi önde tamamlarken, AK Parti 5, BBP, CHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi ise 1'er belediye başkanlığı kazandı.

Sivas'ta, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 88,2 oranında açılan sandık sonuçlarında oyların yüzde 43,32'sini alan Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise MHP'li 7 aday seçimi önde tamamlarken, AK Parti 5, BBP'de 2, CHP ve Yeniden Refah Partisi ise 1'er belediye başkanlığı kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından BBP'liler Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı.

Akıncılar'da MHP'li Murat Sevinç, Altınyayla'da MHP'li Sezai Subaşı, Divriği'de CHP'li Cihan Deniz Akbaş, Doğanşar AK Parti'li Hasan Hüseyin Karataş, Gemerek'te Yeniden Refah Parti'li Sezai Çelikten, Gölova'da AK Parti'li Tevfik Ayan, Gürün'de MHP'li Nami Çiftçi, Hafik'te AK Parti'li Habip Görler, İmranlı'da AK Parti'li Ali Ürek, Kangal'da AK Parti'li Mehmet Öztürk, Koyulhisar'da İYİ Parti'li Bora Karakullukcu, Suşehri'nde MHP'li Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Şarkışla'da BBP'li Kasım Gültekin, Ulaş'ta MHP'li Turan İlbey, Yıldızeli'nde MHP'li Yaşar Göktaş ve Zara'da MHP'li Fatih Çelik belediye başkanı olarak seçildi.