Sivas'a nisanda kar yağdı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Yıldızeli ilçesine 49 kilometre uzaklıktaki Yağlıdere köyünde kar yağışı etkili oldu. Köylüler, güne beyaz örtüyle uyandı. Evlerin çatısı, ekili araziler ve baharın müjdecisi çiçekler, karla kaplandı.

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