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        Sivas'a nisanda kar yağdı

        SİVAS'ın yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:09 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:10
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        Sivas'a nisanda kar yağdı
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        SİVAS'ın yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Yıldızeli ilçesine 49 kilometre uzaklıktaki Yağlıdere köyünde kar yağışı etkili oldu. Köylüler, güne beyaz örtüyle uyandı. Evlerin çatısı, ekili araziler ve baharın müjdecisi çiçekler, karla kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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