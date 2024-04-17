Vaşak, Kangal köpeklerinden ağaca tırmanarak kurtuldu

SİVAS’ın Hafik ilçesinde Kangal köpeklerinin takip ettiği nesli tükenme tehlikesindeki ‘vaşak’ ağaca çıkarak kurtuldu. O anlar çobanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hafik ilçesine bağlı Topçuyeni köyü kırsalında sürü otlatan çobanın Kangal köpekleri, arazide vaşak görüp, peşine düştü. Ormanın hayaleti olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak, koşarak ağaca tırmandı. Köpekler de bir süre ağacın altında bekleyerek vaşağın inmesini bekledi. Çobanların Kangal köpeklerini uzaklaştırılmasının ardından vaşak ağaçtan inerek bölgeden koşarak ayrıldı. O anlar, çobanlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.