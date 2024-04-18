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        Kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar roketi buldu

        SİVAS'ta Orman İşletme Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:31 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:35
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        Kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar roketi buldu
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        SİVAS'ta Orman İşletme Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan A.K., kazı yaptığı arazide tanksavar roketi buldu. İçinin boş olduğu anlaşılan roket, bomba imha ekipleri tarafından alındı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’ndeki Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde yaşandı. Müdürlükte kepçe operatörü olarak çalışan A.K., Tavra Deresi mevkisinde kazı yaparken tanksavar roketi eğitim mühimmatı buldu. Mühimmatı alarak Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesine gelen A.K., roketi bahçeye bırakarak polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Müdürlükte çalışan personel ise binadan tahliye edildi. Yapılan incelemede roketin boş olduğu tespit edildi. Bomba imha uzmanları kontrollü patlatmaya gerek duymadan farklı bir yerde imhası yapılmak üzere roketi bölgeden aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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