400 yıllık terk edilmiş köyde 'airsoft'

SİVAS'ta 1980'den sonra göç veren, köylülerin başka bölgeye taşınmasıyla zamanla harabe haline dönen 400 yıllık Emirhan köyü, askeri simülasyon oyunu olarak bilinen 'airsoft' takımlarına ev sahipliği yapıyor. Yozgat ve Sivas'tan oluşan, aralarında askeri personellerin de olduğu 2 takımın katıldığı ve askeri üniformalar, hücum yelekleri, miğfer, eldiven, kamuflaj ve teçhizatların kullanıldığı organizasyonda 2 takımın maçı nefes kesti.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1980'den sonra göç veren, köylülerin başka bir bölgeye taşınması ile zamanla harabe haline dönen 400 yıllık Emirhan köyü, Sivas Valiliği tarafından verilen özel izinle askeri simülasyon oyunu olarak bilinen ve kullanılan tüfeklerde mühimmat olarak 6 milimlik biyolojik olarak çözülebilen plastik boncukların kullanıldığı 'airsoft' müsabakasına ev sahipliği yaptı. Köyde Yozgat'tan gelen Bozok Airsoft Takımı ile Sivas'ta bulunan Shadow Company Airsoft Takımı maç yaptı. Aralarında askeri personellerin de olduğu 2 takımın katıldığı ve gerçeğiyle ayırt edilemeyen tüfekler, askeri üniformalar, hücum yelekleri, miğfer, eldiven, kamuflaj ve teçhizatların kullanıldığı organizasyonda, maç nefes kesti. Alanın genişliğini ve uygunluğunu iyi değerlendiren takımlar, harabe evlerin arasında birbirlerini oyun dışı yapabilmek için yarıştı.

'BURASI İNANILMAZ BİR MEKAN' Bozok Airsoft Takımı Lideri Andaç Karabulut, "Airsoft askeri simülasyon oyunudur. Replikalarımız vardır, gerçeğine bire bir yakın olsa da hiçbir şekilde gerçeğine çevrilemez. İçlerinde boncuklarımız vardır. Güvene dayalı bir hobidir. Vurulan oyuncu vuruldum diyerek dışarıya çıkar. Strateji kurulur, ekip çalışması yapılır ve görevler vardır, görevleri icra ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde de hobidaşlarımız var. Burası da bir sit alanı ve tarihi eserlerin olduğu bir yer. Yaptığımız hobilerde hiçbir suretle patlayıcı ve yanıcı bir madde yoktur. Buraya da hiçbir şekilde zarar verilmesi imkansız. Oyuncu arkadaşlarımızın tamamı da belli bir kültür seviyesinde olduğu için çevre kirliliğine dikkat etmektedirler. Burası inanılmaz bir mekan. Hem turizm hem de airsoft için değerlendirilmesi makul bir yer" dedi.