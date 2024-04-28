Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        400 yıllık terk edilmiş köyde 'airsoft'

        SİVAS'ta 1980'den sonra göç veren, köylülerin başka bölgeye taşınmasıyla zamanla harabe haline dönen 400 yıllık Emirhan köyü, askeri simülasyon oyunu olarak bilinen 'airsoft' takımlarına ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 10:51 Güncelleme: 28.04.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        400 yıllık terk edilmiş köyde 'airsoft'
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'ta 1980'den sonra göç veren, köylülerin başka bölgeye taşınmasıyla zamanla harabe haline dönen 400 yıllık Emirhan köyü, askeri simülasyon oyunu olarak bilinen 'airsoft' takımlarına ev sahipliği yapıyor. Yozgat ve Sivas'tan oluşan, aralarında askeri personellerin de olduğu 2 takımın katıldığı ve askeri üniformalar, hücum yelekleri, miğfer, eldiven, kamuflaj ve teçhizatların kullanıldığı organizasyonda 2 takımın maçı nefes kesti.

        Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1980'den sonra göç veren, köylülerin başka bir bölgeye taşınması ile zamanla harabe haline dönen 400 yıllık Emirhan köyü, Sivas Valiliği tarafından verilen özel izinle askeri simülasyon oyunu olarak bilinen ve kullanılan tüfeklerde mühimmat olarak 6 milimlik biyolojik olarak çözülebilen plastik boncukların kullanıldığı 'airsoft' müsabakasına ev sahipliği yaptı. Köyde Yozgat'tan gelen Bozok Airsoft Takımı ile Sivas'ta bulunan Shadow Company Airsoft Takımı maç yaptı. Aralarında askeri personellerin de olduğu 2 takımın katıldığı ve gerçeğiyle ayırt edilemeyen tüfekler, askeri üniformalar, hücum yelekleri, miğfer, eldiven, kamuflaj ve teçhizatların kullanıldığı organizasyonda, maç nefes kesti. Alanın genişliğini ve uygunluğunu iyi değerlendiren takımlar, harabe evlerin arasında birbirlerini oyun dışı yapabilmek için yarıştı.

        'BURASI İNANILMAZ BİR MEKAN'

        Bozok Airsoft Takımı Lideri Andaç Karabulut, "Airsoft askeri simülasyon oyunudur. Replikalarımız vardır, gerçeğine bire bir yakın olsa da hiçbir şekilde gerçeğine çevrilemez. İçlerinde boncuklarımız vardır. Güvene dayalı bir hobidir. Vurulan oyuncu vuruldum diyerek dışarıya çıkar. Strateji kurulur, ekip çalışması yapılır ve görevler vardır, görevleri icra ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde de hobidaşlarımız var. Burası da bir sit alanı ve tarihi eserlerin olduğu bir yer. Yaptığımız hobilerde hiçbir suretle patlayıcı ve yanıcı bir madde yoktur. Buraya da hiçbir şekilde zarar verilmesi imkansız. Oyuncu arkadaşlarımızın tamamı da belli bir kültür seviyesinde olduğu için çevre kirliliğine dikkat etmektedirler. Burası inanılmaz bir mekan. Hem turizm hem de airsoft için değerlendirilmesi makul bir yer" dedi.

        'BU OYUNUN TEMPOSU ÇOK YÜKSEK'

        Shadow Company Airsoft Takımı Lideri Burak Şahin ise "Bu oyun tamamen güvene dayalı bir oyun. Karşınızdaki rakip oyuncu vurulduğu zaman centilmen bir şekilde elini kaldırıp oyun alanının dışına çıkar. Bu hobiye sahip olan herkes rastgele seçilmiş insanlar değildir. Türkiye'nin birçok şehrinde de takımlar bu şekilde kuruluyor. Bu oyunun temposu çok yüksek. Hem mental hem de fiziksel olarak ciddi bir efor harcamanız gerekiyor. Bunun dışında takım taktiği ve takım arkadaşlarınızla uyumlu olmanız gerekiyor. Bireysel bir spor değildir. Fiziksel olarak ciddi anlamda yorucu bir spordur. Adrenalin yüklü ve eğlenceli bir spordur" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        Çin'de hortum felaketi!
        Çin'de hortum felaketi!
        Polis memuru meslektaşlarına ateş açtı
        Polis memuru meslektaşlarına ateş açtı
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        Küresel ısınma erken ergenlik sebebi!
        Küresel ısınma erken ergenlik sebebi!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        İsrailliler yine sokaklara indi
        İsrailliler yine sokaklara indi
        4,5 yıllık hasret bitti!
        4,5 yıllık hasret bitti!
        İbrahim Yıldız yazdı: Buruk sevinç!
        İbrahim Yıldız yazdı: Buruk sevinç!
        "Ya kupa da olmazsa?"
        "Ya kupa da olmazsa?"
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı

        Benzer Haberler

        Sivasspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı
        Sivasspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı
        Sivasspor-Konyaspor maçının ardından
        Sivasspor-Konyaspor maçının ardından
        EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl: Bizim için önemli bir 3 puandı
        Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl: Bizim için önemli bir 3 puandı
        EMS Yapı Sivasspor -TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        EMS Yapı Sivasspor -TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig