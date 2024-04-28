Madımak toplarken kaybolan zihinsel engelli kadın 30 saat sonra bulundu

SİVAS’ın Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü Köyünde dün öğle saatlerinde madımak toplamak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan F.K. (74), yaklaşık 30 saat sonra 4 kilometre uzaklıkta baygın halde bulundu. F.K., bölgele gelen ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü.

Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü Köyünde yaşayan zihinsel engelli F.K., dün öğle saatlerinde madımak toplamak için araziye çıktı. Kendisinden bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD, arama kurtarma ve komando ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına hassas burunlu köpekler de katıldı. F.K., ekipler tarafından yaklaşık 30 saat sonra köye 4 kilometre mesafede baygın olarak bulundu. Askerlerin su içirdiği ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan F.K., köye gelen ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.