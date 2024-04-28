Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Madımak toplarken kaybolan zihinsel engelli kadın 30 saat sonra bulundu

        SİVAS'ın Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü Köyünde dün öğle saatlerinde madımak toplamak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 18:24 Güncelleme: 28.04.2024 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Madımak toplarken kaybolan zihinsel engelli kadın 30 saat sonra bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS’ın Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü Köyünde dün öğle saatlerinde madımak toplamak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan F.K. (74), yaklaşık 30 saat sonra 4 kilometre uzaklıkta baygın halde bulundu. F.K., bölgele gelen ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü.

        Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü Köyünde yaşayan zihinsel engelli F.K., dün öğle saatlerinde madımak toplamak için araziye çıktı. Kendisinden bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD, arama kurtarma ve komando ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına hassas burunlu köpekler de katıldı. F.K., ekipler tarafından yaklaşık 30 saat sonra köye 4 kilometre mesafede baygın olarak bulundu. Askerlerin su içirdiği ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan F.K., köye gelen ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Göztepe Süper Lig'de!
        Göztepe Süper Lig'de!
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Yarım asırlık "birinci şube" yıkılıyor
        Yarım asırlık "birinci şube" yıkılıyor
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        En şanssız havayolları!
        En şanssız havayolları!
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Şifa niyetine... 7 ton mesir macunu halka saçıldı
        Şifa niyetine... 7 ton mesir macunu halka saçıldı
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        Sosyal Güvenlik Yazı Dizisi yarın HABERTÜRK’te
        Sosyal Güvenlik Yazı Dizisi yarın HABERTÜRK’te
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi

        Benzer Haberler

        İnşaatın 6'ncı katından düşen kalıp ustası öldü
        İnşaatın 6'ncı katından düşen kalıp ustası öldü
        Sivas'ta kaybolan yaşlı kadın bulundu
        Sivas'ta kaybolan yaşlı kadın bulundu
        Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek, muhtarlarla toplantı yaptı
        Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek, muhtarlarla toplantı yaptı
        400 yıllık terk edilmiş köyde 'airsoft'
        400 yıllık terk edilmiş köyde 'airsoft'
        Sivasspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı
        Sivasspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı