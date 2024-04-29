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        Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

        Süper Lig'in 35'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 19:31 Güncelleme: 29.04.2024 - 19:35
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        Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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        Süper Lig'in 35'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

        Kendi sahasında 1-0 kazandığı Konyaspor maçının ardından bir gün izin yapan takım, gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi. Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla sona erdi.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Antrenmandan görüntü

        -Genel Detay

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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