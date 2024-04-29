Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Kendi sahasında 1-0 kazandığı Konyaspor maçının ardından bir gün izin yapan takım, gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi. Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla sona erdi.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

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