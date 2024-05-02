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        Sivas'ta hortum; ormanda ağaçlar devrildi

        SİVAS'ın Gemerek ilçesindeki Çat ormanlarında etkili olan hortumda birçok ağaç devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:42 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:45
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        Sivas'ta hortum; ormanda ağaçlar devrildi
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        SİVAS’ın Gemerek ilçesindeki Çat ormanlarında etkili olan hortumda birçok ağaç devrildi.

        İl genelinde dün öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Kent merkezine 120 kilometre uzaklıkta bulunan Gemerek ve Kayseri il sınırlarındaki Çat ormanlarında ise yağış ile birlikte akşam saatlerinde hortum çıktı, birçok ağaç devrildi. Mesire alanının da yer aldığı ormanda, kimsenin bulunmadığı sırada çıkan hortumda bazı ağaçların yola devrildiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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