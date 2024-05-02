Sivas'ta hortum; ormanda ağaçlar devrildi

SİVAS’ın Gemerek ilçesindeki Çat ormanlarında etkili olan hortumda birçok ağaç devrildi.

İl genelinde dün öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Kent merkezine 120 kilometre uzaklıkta bulunan Gemerek ve Kayseri il sınırlarındaki Çat ormanlarında ise yağış ile birlikte akşam saatlerinde hortum çıktı, birçok ağaç devrildi. Mesire alanının da yer aldığı ormanda, kimsenin bulunmadığı sırada çıkan hortumda bazı ağaçların yola devrildiği görüldü.