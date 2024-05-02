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        4'üncü kat penceresinde mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı

        SİVAS'ta, 4'üncü kattaki evinde oyun oynadığı sırada çıktığı pencerenin kapanması sonucu mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:30
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        4'üncü kat penceresinde mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı
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        SİVAS’ta, 4'üncü kattaki evinde oyun oynadığı sırada çıktığı pencerenin kapanması sonucu mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi. Oyun oynayan 7 yaşındaki erkek çocuğu pencereye tırmandı. Çocuk, bir süre sonra rüzgar nedeniyle pencerenin kapanması sonucu balkon demiri ile pencere arasında mahsur kaldı. Bir süre hareketsiz şekilde yardım gelmesini bekleyen çocuğu, üst katta bulunan komşuları ip sarkıtarak kurtarmaya çalıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler merdivenli araçla çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Yaşanan bu anlar bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocuğun pencere ile balkon demiri arasında kaldığı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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