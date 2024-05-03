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        Sivas'ta, ormanda ağaçların devrildiği hortum kamerada

        SİVAS'ın Gemerek ilçesindeki Çat Ormanları'nda dün ağaçların devrildiği hortumun cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:06 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:10
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        Sivas'ta, ormanda ağaçların devrildiği hortum kamerada
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        SİVAS’ın Gemerek ilçesindeki Çat Ormanları’nda dün ağaçların devrildiği hortumun cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Gemerek ve Kayseri il sınırındaki Çat Ormanları’nda dün sağanak ile birlikte hortum oluştu. Mesire alanın da bulunduğu bölgede hortum nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Hortumun, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alındığı ortaya çıktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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