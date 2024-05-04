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        Sivas- İstanbul aktarmasız Yüksek Hızlı Tren ilk seferini yaptı (2)

        7SAATTE SİVAS'A ULAŞTIİstanbul Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan ilk kez hareket eden aktarmasız Yüksek Hızlı Tren (YHT), saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 18:28 Güncelleme: 04.05.2024 - 18:31
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        Sivas- İstanbul aktarmasız Yüksek Hızlı Tren ilk seferini yaptı (2)
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        7SAATTE SİVAS'A ULAŞTI

        İstanbul Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan ilk kez hareket eden aktarmasız Yüksek Hızlı Tren (YHT), saat 16.00'da Sivas'a ulaştı. Tren Sivas'ta davul- zurna ve halaylarla karşılandı. Burada yapılan törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Adem Yıldırım ve İsmail Erdem, Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile çok sayıda vatandaş katıldı. Doğduğu topraklarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, “Uzakları yakın etmek, hasreti sonlandırmak, bütün erişimi daha kolaylaştırmak adına yapılan bu projeyle bu gün burada yaklaşık 400'e yakın yolcumuzla birlikte İstanbul'dan Sivas'a göçü başlatmış olduk. Toplamda bugün İstanbul-Sivas arasında 822 yolcumuz seyahat etti. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de taleplere göre değişiklikler olacaksa da onları mutlaka yapacağız. Memlekete hizmet etmenin anaya babaya hürmet olduğunun bilinciyle hep birlikte hareket ediyoruz. Emeği olan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Sivas'a, ülkemize, hayırlı olsun. Böylesine bir medeniyet havzası olan Sivas'ın, sadece Sivaslıların değil başka coğrafyadaki insanların da akın edip geleceğine inancım tamdır” diye konuştu.

        'BU HATTI 1 MİLYONUN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZ KULLANDI'

        Yaklaşık 1 yıl önce de Sivas-Ankara hızlı tren seferlerinin başlatıldığına değinen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise, "Trenin ilk yolcularından olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gayet konforlu, rahat ve güvenli bir seyahati yaklaşık 7 saatte tamamladık. Hemşerilerimiz bizleri coşkuyla karşıladı. Bütün hemşerilerimi bu güvenli, yüksek teknoloji ürünü olan hızlı tren seyahatini tercih etmelerini öneriyorum. Bu hattı 1 milyonun üzerinde vatandaşımız kullandı. Bu eserin ortaya konulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yüksek hızlı trenin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. 

        'SİVAS TARİHİ BİR GÜN YAŞIYOR'

         Seferlerin hayırlı olmasını temenni eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de "Sivas tarihi bir gün yaşıyor. Geçen yıl Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferleri başlatılarak vatandaşlarımıza büyük bir imkan sunulmuştu. Bugün de bunun devamı olarak İstanbul seferlerimiz başlamış oldu. İstanbul-Sivas arası 7 saate indi" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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