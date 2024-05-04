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        Sivas'ta dolu; ekili araziler zarar gördü

        SİVAS'ta öğleden sonra sağanağın ardından yağan dolu, kırsalda ekili arazilere zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 19:24 Güncelleme: 04.05.2024 - 19:30
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        Sivas'ta dolu; ekili araziler zarar gördü
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        SİVAS'ta öğleden sonra sağanağın ardından yağan dolu, kırsalda ekili arazilere zarar verdi.

        Meteorolojinin sarı kodla uyardığı iller arasında bulunan Sivas’ta dolu yağışı etkili oldu. Ulaş ilçesi, Nuri Demirağ Havalimanı, Sıcak Çermik bölgesi ile merkeze bağlı Budaklı köyüne dolu yağdı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü. Dolu ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı. Merkeze bağlı Ovacık köyünde ise sağanak yağış sele dönüştü. Köydeki bazı evleri su bastı. Kent merkezinde ise sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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