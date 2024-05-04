Sivas'ta dolu; ekili araziler zarar gördü

Meteorolojinin sarı kodla uyardığı iller arasında bulunan Sivas’ta dolu yağışı etkili oldu. Ulaş ilçesi, Nuri Demirağ Havalimanı, Sıcak Çermik bölgesi ile merkeze bağlı Budaklı köyüne dolu yağdı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü. Dolu ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı. Merkeze bağlı Ovacık köyünde ise sağanak yağış sele dönüştü. Köydeki bazı evleri su bastı. Kent merkezinde ise sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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