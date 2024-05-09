Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Bülent Uygun: Zor bir maç bizi bekliyor

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Başakşehir şampiyon olan takımlarımızdan bir tanesi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:58 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bülent Uygun: Zor bir maç bizi bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Başakşehir şampiyon olan takımlarımızdan bir tanesi. Seyirci olmadan bu işi başarmış olan, yönetimsel anlamda da çok doğrular yapan bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızın bizi yalnız bırakmamasını, desteklemelerini bekliyoruz" dedi.

        Sivasspor, Süper Lig'in 36'ncı haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşu ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan ekibimiz son bölümde ise yarım saha çift kale maç yaptı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Başakşehir 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

        BÜLENT UYGUN: ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

        Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Başakşehir şampiyon olan takımlarımızdan bir tanesi. Seyirci olmadan bu işi başarmış olan, yönetimsel anlamda da çok doğrular yapan bir takıma karşı oynayacağız. Şu anda elindeki kadroda her geçen gün üzerine koyarak başarılı olmuş bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızın bizi yalnız bırakmamasını, desteklemelerini bekliyoruz. Kalan 3 maçta da elimizden geldiği kadar kazanarak, 9 puanla sezonu bitirmek ana hedefimiz. İnşallah başarırız" dedi.

        "MANAJ'A 2-3 TAKIMDAN TRANSFER TEKLİFİ GELDİ"

        Takımın genç oyuncusu Emre Gökay ve son zamanlarda ismi transfer iddialarında yer alan Rey Manaj ile ilgili konuşan Uygun, "Emre Gökay milli takımda en iyi performans gösteren ve kendi mevkiinde en iyi oyuncu seçilen yetenekli bir oyuncu. Milli takımdaydı ve bugün tekrar geri geldi. Bundan sonraki süreçte de 17 yaşına giriyor. Onu kullanarak gelişimini sağlamaya çalışıyoruz. Bireysel antrenman koşuları var. Onlarda onun eğitimine katkı sağlıyor. Transfer konuları yönetimin söyleyeceği bir süreç. Umuyorum ki onun geleceği ve Sivasspor'un menfaatleri için ne olursa onu hayata geçirmeyi istiyoruz. Rey Manaj'a ise 2-3 takımdan transfer teklifi geldi. Yönetim şu anda değerlendiriyor. Burada önemli olan Sivasspor'un menfaatidir. Her şey Sivasspor ile alakalı. Biz yeni sezonla ilgili çok güzel projeler elde edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Antrenmandan detaylar

        -Bülent Uygun açıklamaları

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Zabıta meslektaşını vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade!
        Zabıta meslektaşını vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade!
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada ölen yaya başöğretmen çıktı
        Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada ölen yaya başöğretmen çıktı
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        THY Mourinho ile reklam filmi çekti
        THY Mourinho ile reklam filmi çekti
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Şarkışla'da "Sivas'a Şifa Olsun" projesi tanıtıldı
        Şarkışla'da "Sivas'a Şifa Olsun" projesi tanıtıldı
        Akıncılar'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği
        Akıncılar'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği
        Sivas'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde encümen seçimi yapıldı
        Sivas'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde encümen seçimi yapıldı
        Sivas'ta Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Güreş Festivali düzenlendi
        Sivas'ta Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Güreş Festivali düzenlendi
        Sivas'taki 827 yıllık Ulu Cami kapsamlı restorasyona hazırlanıyor
        Sivas'taki 827 yıllık Ulu Cami kapsamlı restorasyona hazırlanıyor