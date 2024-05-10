Divriği Ulu Cami'de 44 yıl önce üzeri betonla sıvanan haç benzeri motif, gün yüzüne çıktı

SİVAS'ta, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yaptırılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nda 9 yıl süren restorasyon çalışması sonrası minber üzerinde tavanda yer alan ve haça benzeyen bir motif gün yüzüne çıktı. Motifin 44 yıl önce 1980 yıllarında yapılan bakım-onarım çalışmalarında üzerinin betonla sıvandığı belirlendi. Lazer yöntemiyle hassas bir çalışma yapılarak temizlenen motif, yeniden orijinal rengine boyandı.

Sivas’ın Divriği ilçesinde Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde 1229 yılında Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah ile onun eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 9 yıllık restorasyonun ardından 6 Mayıs'ta açıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda, 1980’li yıllarda yapılan bakım-onarım çalışmalarında cami minberinin üzerinde tavanda yer alan haça benzeyen bir motifin üzerinin betonla sıvandığı ortaya çıktı. Lazer yöntemi kullanılan ve oldukça hassas bir çalışma yapılarak beton sıvadan arındırılan motif, 44 yıl aranın ardından yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından orijinal rengi belirlenen motif, boyanarak aslına uygun şekilde sergilenmeye başlandı. Açılışın ardından Türkiye’nin çeşitli yerlerinden camiye gelen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

'MOTİF DAHA ÖNCE BELLİ OLMUYORDU' 12 yıldır gönüllü olarak caminin mihmandarlığını yapan ve ziyaretçilere camiyi tanıtan Mustafa Yıldırım, ortaya çıkarılan motifi de anlatımlarına eklediğini belirterek, ”Tarihinin en geniş kapsamlı restorasyon çalışması yapılan Divriği Ulu Cami’de yeni bir sürprizle karşılaştık. Minberin üzerinde görmüş olduğunuz motif, üzeri betonla sıvalıyken titiz bir çalışmayla lazer temizliği yapılarak gün yüzüne çıkarıldı. Çok mutlu olduk. İnşallah ziyaretçilerimiz gelir görür. Motif daha önce belli olmuyordu. Orada bir karartı görülüyordu. Lazerle çok titiz bir çalışmayla bu motifte artık görünür oldu. 1980-1982 yıllarında yapılan restorasyon çalışmasında motifin üzeri betonla sıvanmış. Osmanlı zamanında çöken kubbelerin de üzeri yine aynı şekilde betonla kaplıydı. Bu betonlar lazer yardımıyla temizlendi. Camiye değer katan motifler ortaya çıktı” diye konuştu.

'ZİYARETÇİLER AKIN AKIN GELİYORLAR' Uzun süredir restorasyon nedeniyle kapalı olan caminin açılışının ardından birçok insan tarafından ziyaret edildiğinden bahseden Yıldırım, ”Divriği Ulu Cami anlatılmaz yaşanır. Hasret bitti. Restorasyon bitti. Tüm insanları Divriği Ulu Cami'ye bekliyoruz. Parolamız görmeden ölmeyin, görenlere de Allah uzun ömürler versin. Tam doymayın ki, yine gelesiniz diyorum. Tüm insanlar gelsin ve Divriği Ulu Cami'yi görsün. Ziyaretçiler akın akın geliyorlar. Dünden bu güne 4 tane otobüs geldi. Bazıları özel araçlarıyla geliyor. 2 de tur geldi bunun da inşallah devamı gelecektir” ifadelerini kullandı.