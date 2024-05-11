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        Sivas'ta kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarıda bulunduğu Sivas'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu, bazı ağaçlar devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:27 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:30
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        Sivas'ta kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarıda bulunduğu Sivas’ta kuvvetli rüzgar etkili oldu, bazı ağaçlar devrildi.

        MGM Erken Uyarı Merkezi'nin sarı kodlu uyarısının ardından Sivas’ta kuvvetli rüzgar etkili oldu. Kaleardı Mahallesi 33’üncü Sokak’ta bazı ağaçların dalları kırıldı, bazıları ise devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle sokak bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Sivas Belediyesi ekipleri, devrilen ağaçları ve kırılan dalları kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kentte, kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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