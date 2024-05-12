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        Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

        SİVAS'ta, otomobilin şarampole devrildiği kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 12.05.2024 - 14:25
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        Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
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        SİVAS'ta, otomobilin şarampole devrildiği kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında, Yıldızeli ilçesi Tat köyü yakınlarında meydana geldi. M.A. (44) yönetimindeki 50 DF 318 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Sürücü ile araçtaki Ş.A. (68), A.H.A. (4), H.H.A. (8), S.A. (10), V.A. (32) ile Ş.A. (67) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

        Yaralılardan Ş.A. kaldırıldığı Numune Hastanesi’nde, S.A. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan H.H.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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