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        Sivas'ta yıldırım düşen samanlık yandı

        SİVAS'ın Ballıca köyünde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan samanlık yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:29 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:35
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        Sivas'ta yıldırım düşen samanlık yandı
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        SİVAS'ın Ballıca köyünde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan samanlık yandı.

        Koyulhisar ilçesi Ballıca köyü Doluca Mahallesi'nde, sabah saatlerinde Muharrem Kurt'a ait samanlığa yıldırım düştü. Ardından samanlıkta yangın çıktı. Samanlıktan duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiyeciler ve köylülerin yardımlarıyla, yangın 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri, uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası samanlığın küle döndüğü belirtildi.

        Galeri
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