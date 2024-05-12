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        Sivas'ta 100 dönüm tarım arazisi heyelandan zarar gördü

        SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde, heyelan nedeniyle yaklaşık 100 dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 17:37 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:40
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        Sivas'ta 100 dönüm tarım arazisi heyelandan zarar gördü
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        SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde, heyelan nedeniyle yaklaşık 100 dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü.

        İlçede dün gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından arazi sulama suyu kanallarının taşmasıyla birlikte Bağlar mevkisinde toprak kayması yaşandı. Bölgedeki arazi yolu, araç trafiğine kapatılırken, 100 dönüm tarım arazisi ve ağaçlar zarar gördü. Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Devlet Su İşleri ve Akıncılar Sulama Birliği ekipleriyle heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Ekipler, heyelan nedeniyle kapanan arazi yollarını ulaşıma açmak ve bölgedeki hasarın tespiti için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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