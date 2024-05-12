Sivasspor - Başakşehir: 0-1
STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Bahattin Şimşek, Hakan Karabalçık, Mehmet AkıncıkSİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli (Dk.
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Hakan Karabalçık, Mehmet Akıncık
SİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli (Dk.76 Emrah), Appindangoye, Camara (Dk.90 N'jie), Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis, İbrahim Akdağ, Turgunboev (Dk.76 Bartuğ), Koita, Manaj
BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Dubois (Dk.89 Lima), Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner (Dk.64 Aleksic), Kemen (Dk.77 Figueiredo), Davidson (Dk.77 Emirhan), Piatek (Dk.77 Keny)
GOLLER: Dk.29 Davidson (Başakşehir)
KIRMIZI KART: Dk.45+2 İbrahim (Sivasspor), Dk. 45+2 Çağdaş Atan (Başakşehir TD)
SARI KARTLAR: Charisis, Poungouras (Sivasspor) - Davidson, Ba (Başakşehir)
Sivasspor, Süper Lig'in 36'ncı haftasında kendi sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.
18'inci dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Leo Dubois ceza sahası içerisine doğru ortaladığı top Deniz'in önünde kaldı. Deniz'in sert şutunu kaleci Nikolic çıkardı.
29'uncu dakikada gelişen Başakşehir atağında Dubois'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Duarte topu arka direğe aşırdı. Davidson önünde kalan topu ağlara gönderdi. 0-1
45+1'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
45+2'nci dakikada golün ardından Sivasspor'da İbrahim Akdağ ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan arasındaki tartışma sonrasında hakem Bahattin Şimşek iki isme de kırmızı kart gösterdi.
45+6'ncı dakikada Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun'da karşılaşmanın ilk yarısının bitmesinin ardından soyunma odasına giderken hakemle yaşadığı tartışma sonrasında kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-1 Başakşehir üstünlüğü ile tamamlandı.
57'nci dakikada Sivasspor'da ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj'ın sert şutunda top üstten auta gitti.
63'üncü dakikada rakip alanda pas yapan Başakehir'de Davidson'dan topu alan Dubois ceza sahası yayının solundan uzak köşeyi düşündü. Kaleci Nikolic topu kontrol etti.
72'nci dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüş kullandı. Deniz Türüş'ün sert şutunu kaleci Nikolic güçlükle kurtardı.
Karşılaşma 1-0 Başakşehir galibiyeti ile sonuçlandı.
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