Sivasspor - Başakşehir: 0-1

45+2'nci dakikada golün ardından Sivasspor'da İbrahim Akdağ ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan arasındaki tartışma sonrasında hakem Bahattin Şimşek iki isme de kırmızı kart gösterdi.

Sivasspor, Süper Lig'in 36'ncı haftasında kendi sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

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