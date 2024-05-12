Sivasspor - Başakşehir FK maçının ardından

Sivasspor, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında ağırladığı Başakşehir FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Sivasspor Yardımcı Antrenörü Tansu Yaan ve Başakşehir FK Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun'un cezalı olması nedeniyle yardımcı antrenör Tansu Yaan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Tansu Yaan, "1 hafta boyunca Başakşehir'in sistemi üzerine odaklandık. Gerçekten o sistemi de çözdük. 10 kişiyle de son dakikaya kadar da mücadele ettik. Fakat aut olan bir pozisyon korner oluyor, gol oluyor. Rey Manaj'ın penaltı pozisyonu var. Maalesef verilmiyor. Genel anlamda baktığımız da başa baş mücadele ettik. Ekonomik ve kalite anlamında iyi bir takımla mücadele edeceğimizi biliyorduk. Sonuna kadar mücadelemizi yaptık. Başakşehir'i tebrik ediyoruz. Oyuncular kıran kırana mücadele ettiler. Dostane bir maç oldu. Dışarıda da aynı olmasını isterdik. Özellikle Çağdaş hocamın hiç onaylamadığımız bir olay. Buna gerek yoktu. Burada insanlar ekmek parası kazanıyor. Maalesef onlara engel oldu. Bunun vebalini ödeyecek. Hakemlerimiz de gerçekten çok sıkıntılılar. Kötü niyetli olduklarına inanmıyorum. Hakemler eğitim ve deneyim konusunda biraz daha dikkatli olmalı. Canımız yanıyor. 3 puana yazık oldu. Biraz emeğe saygı ve gördüklerinizi çalın" dedi.

MUSTAFA KEÇELİ: HEDEFLEDİĞİMİZ AVRUPA LİGİ'NE KALDIK Başakşehir FK Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli ise, "Set hücumlarında Sivasspor'un yediği golleri biliyoruz. Çok fazla gol yiyordu. Oyuna iyi başladık, pozisyonlarımızda var. Daha sonra biraz erken plan tutmaya başladık. İlk yarı duran toptan golü bulduk. İkinci yarı bizim için daha rahat geçti. Her şeyden önce mutluyuz. Çünkü Avrupa Kupalarına katılmak için bir hedefimiz vardı. Şimdi Konferans Ligi bizim için garanti oldu. Ama daha büyük bir hedefimiz var. Haftaya oynayacağımız Trabzonspor maçını kazanıp Avrupa Ligine kalmak istiyoruz. Geldiğimiz süreç çok sancılıydı. Zor bir dönem geçirdik. Geldiğimiz de çok zor maçlar oynadık. Oyuncular inandı, oyunumuza ikna oldular. İyi mücadele verdiler. Hedeflediğimiz Avrupa Ligi'ne kaldık" diye konuştu.