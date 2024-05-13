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        Hafif ticari araç dereye düştü: 1'i çocuk, 3 yaralı

        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, hafif ticari aracın dereye düştüğü kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:33 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:35
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        Hafif ticari araç dereye düştü: 1'i çocuk, 3 yaralı
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        SİVAS’ın İmranlı ilçesinde, hafif ticari aracın dereye düştüğü kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında İmranlı ilçesi Kevenli köyü yakınlarında meydana geldi. İ.E. (62) yönetimindeki 34 BKJ 794 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan H.E. (55) ve E.A.E. (1) yaralandı. İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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