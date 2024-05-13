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        Sivas'ta 'sahte engelli raporu' operasyonu: 12 gözaltı, 170 şüpheli hakkında adli işlem

        SİVAS'ta, sahte engelli raporu düzenlediği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 21:34 Güncelleme: 13.05.2024 - 21:40
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        Sivas'ta 'sahte engelli raporu' operasyonu: 12 gözaltı, 170 şüpheli hakkında adli işlem
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        SİVAS'ta, sahte engelli raporu düzenlediği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı. Sahte engelli raporlarını kullanarak kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen 170 şüphelinin de 12 ildeki adli işlemleri devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli sağlık kurulu raporlarının sahte olarak düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin, sahte engelli raporları ile emekli oldukları, engelli istihdamı kapsamında işe başladıkları, askerlik hizmetlerinden muaf oldukları, vergi indirimlerinden yararlandıkları, yaşlılık aylığı aldıkları, çeşitli sosyal yardımlardan yararlandıkları ve kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattıkları belirlendi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda sahte engelli raporu düzenleyen 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılırken, 10'u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Sahte engelli raporlarını kullanarak kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattığı tespit edilen 170 şüphelinin ikamet ettikleri Sivas, Ankara, Amasya, Bursa, İstanbul, Samsun, Tokat, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Ordu, Yalova illeri olmak üzere toplam 12 şehirde adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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