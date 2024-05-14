Kurban Bayramı öncesi uzmanından 'kene' uyarısı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi’nden (SCÜ) Prof. Dr. İlhan Çetin, Kurban Bayramı öncesi, keneler aracılığıyla yayılan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Çetin, “Genellikle İç Anadolu'nun kuzey bölgesinde yoğunlaşan kene ısırma vakalarının bu bölgeden gidecek hayvanlarla diğer illerimize, özellikle de büyük illerimize hayvan transferi ile taşınabileceğini unutmamak gerekiyor. En azından böyle korunabileceğimiz bir hastalıktan dolayı insanlarımızın hastalanması veya hayatını kaybetmesini arzu etmiyoruz. Mutlaka hayvan pazarlarının bu noktada ilaçlanması, hayvan satıcıların götürdükleri hayvanlar üzerinde kene olup olmadığını kontrol etmesi ve bunlara karşı ilaç kullanmasını öneriyoruz” dedi.

SCÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Sivas’ın da içinde bulunduğu vakaların yüksek olduğu şehirlerden, büyük şehirlere götürülecek olan kurbanlıklarla ilgili uyarılarda bulundu. Kenelerin kurbanlıklara tutunabileceğini belirten Prof. Dr. Çetin, "Kurban bayramı yaklaşıyor. Genellikle İç Anadolu‘nun kuzey bölgesinde yoğunlaşan kene ısırma vakalarının bu bölgeden gidecek hayvanlarla diğer illerimize, özellikle de büyük illerimize hayvan transferi ile taşınabileceğini unutmamak gerekiyor. En azından böyle korunabileceğimiz bir hastalıktan dolayı insanlarımızın hastalanması veya hayatını kaybetmesini arzu etmiyoruz. Mutlaka hayvan pazarlarının bu noktada ilaçlanması, hayvan satıcıların götürdükleri hayvanlar üzerinde kene olup olmadığını kontrol etmesi ve bunlara karşı ilaç kullanmasını öneriyoruz. Eğer kurban kesiyorsak dikkatli olmalıyız. Geçen yıllarda kurban bayramındaki vakalar, ellerdeki kesiklerden ve yaralardan kaynaklı. Hasta olan hayvanların kanından insanlara KKKA hastalığının geçtiğini biliyoruz. Bu şekilde vakalarımız var. Bundan dolayı özellikle de bu dönemde kurban kesilirken hayvanın kanıyla veya et ile uğraşırken mutlaka bir eldiven takarak, eldiven ile birlikte bu işlemleri yapmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

'ÇOK MİKTARDA KENE ISIRIĞI VAKASI ALMAYA BAŞLADIK' İlkbahar ve yaz aylarında görülen vakaların bu yıl daha erken başladığına değinen Prof. Dr. Çetin, "Bu yıl havaların erken dönemde ısınması ile birlikte özellikle kenelerin yumurtadan çıkması ve araziye dağılmasıyla kendi bölgemizde ve diğer illerde de çok miktarda kene ısırığı vakası almaya başladık. Bu durum kene vakalarının, geçen yıldan daha fazla olabileceğini bizlere düşündürmektedir. O halde bizim yapmamız gereken ise buna karşı tedbirlerimizi mümkün olduğu kadar arttırmaktır" ifadelerini kullandı.