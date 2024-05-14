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        Kurban Bayramı öncesi uzmanından 'kene' uyarısı

        SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nden (SCÜ) Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:45
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        Kurban Bayramı öncesi uzmanından 'kene' uyarısı
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        SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi’nden (SCÜ) Prof. Dr. İlhan Çetin, Kurban Bayramı öncesi, keneler aracılığıyla yayılan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Çetin, “Genellikle İç Anadolu'nun kuzey bölgesinde yoğunlaşan kene ısırma vakalarının bu bölgeden gidecek hayvanlarla diğer illerimize, özellikle de büyük illerimize hayvan transferi ile taşınabileceğini unutmamak gerekiyor. En azından böyle korunabileceğimiz bir hastalıktan dolayı insanlarımızın hastalanması veya hayatını kaybetmesini arzu etmiyoruz. Mutlaka hayvan pazarlarının bu noktada ilaçlanması, hayvan satıcıların götürdükleri hayvanlar üzerinde kene olup olmadığını kontrol etmesi ve bunlara karşı ilaç kullanmasını öneriyoruz” dedi.

        SCÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Sivas’ın da içinde bulunduğu vakaların yüksek olduğu şehirlerden, büyük şehirlere götürülecek olan kurbanlıklarla ilgili uyarılarda bulundu. Kenelerin kurbanlıklara tutunabileceğini belirten Prof. Dr. Çetin, "Kurban bayramı yaklaşıyor. Genellikle İç Anadolu‘nun kuzey bölgesinde yoğunlaşan kene ısırma vakalarının bu bölgeden gidecek hayvanlarla diğer illerimize, özellikle de büyük illerimize hayvan transferi ile taşınabileceğini unutmamak gerekiyor. En azından böyle korunabileceğimiz bir hastalıktan dolayı insanlarımızın hastalanması veya hayatını kaybetmesini arzu etmiyoruz. Mutlaka hayvan pazarlarının bu noktada ilaçlanması, hayvan satıcıların götürdükleri hayvanlar üzerinde kene olup olmadığını kontrol etmesi ve bunlara karşı ilaç kullanmasını öneriyoruz. Eğer kurban kesiyorsak dikkatli olmalıyız. Geçen yıllarda kurban bayramındaki vakalar, ellerdeki kesiklerden ve yaralardan kaynaklı. Hasta olan hayvanların kanından insanlara KKKA hastalığının geçtiğini biliyoruz. Bu şekilde vakalarımız var. Bundan dolayı özellikle de bu dönemde kurban kesilirken hayvanın kanıyla veya et ile uğraşırken mutlaka bir eldiven takarak, eldiven ile birlikte bu işlemleri yapmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

        'ÇOK MİKTARDA KENE ISIRIĞI VAKASI ALMAYA BAŞLADIK'

        İlkbahar ve yaz aylarında görülen vakaların bu yıl daha erken başladığına değinen Prof. Dr. Çetin, "Bu yıl havaların erken dönemde ısınması ile birlikte özellikle kenelerin yumurtadan çıkması ve araziye dağılmasıyla kendi bölgemizde ve diğer illerde de çok miktarda kene ısırığı vakası almaya başladık. Bu durum kene vakalarının, geçen yıldan daha fazla olabileceğini bizlere düşündürmektedir. O halde bizim yapmamız gereken ise buna karşı tedbirlerimizi mümkün olduğu kadar arttırmaktır" ifadelerini kullandı.

        'HER YIL 7-8 İLDE KKKA HASTALIKLARI GÖRÜLMEKTE

        Hastalığın yoğun olarak Sivas ve çevre illerde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Çetin, şöyle konuştu: "Her yıl bahar ve yaz aylarında maalesef ilimiz Sivas’ın da içerisinde bulunduğu 7-8 ilde KKKA hastalıkları görülmekte. Bu hastalıkların görülmesinin temel sebebi de özellikle bölgemizdeki var olan bir kene çeşidinin insanlarımızı taraması, yapışması ve kan almak suretiyle mevcut olan virüsleri insanlara bulaştırması. Bu durumda öldürücülük oranı çok yüksek olan KKKA ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Bizim bölgemizde özellikle Sivas, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun’un güneyi, Tokat, Yozgat ve Amasya bölgesinde daha sık görülen bir hastalık. Ancak ülkemizin hemen hemen tamamında da görülme riski var. Bu sadece keneler ve hasta olan insanlardan kan yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Buna dikkat edecek olursak korunma oranımız da o derecede yüksek olacaktır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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