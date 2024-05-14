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        Sivas'ta 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı alacak kavgasının şüphelisi tutuklandı

        SİVAS'ta alacak meselesinden çıkan tartışmada Sadullah Kaya'yı (33) tabanca ile vurarak öldüren, M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:16 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:20
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        Sivas'ta 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı alacak kavgasının şüphelisi tutuklandı
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        SİVAS'ta alacak meselesinden çıkan tartışmada Sadullah Kaya'yı (33) tabanca ile vurarak öldüren, M.Ö.'yü ise ağır yaralayan Cihan Korhan, tutuklandı.

        Olay, dün saat 15.30 sıralarında Sivas'ın Kardeşler Mahallesi 38'inci Sokak’ta, boş bir dükkanda meydana geldi. Cihan Korhan ile Sadullah Kaya ve M.Ö. arasında iddiaya göre alacak meselesinden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Cihan Korhan, yanındaki tabancayla Sadullah Kaya ve M.Ö.'ye ateş açtı. Sadullah Kaya olay yerinde hayatını kaybederken M.Ö ise ağır yaralandı. Gözaltına alınan Cihan Korhan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polis merkezi ve savcılıkta susma hakkını kullandığı öğrenilen Korhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        M.Ö.'nün ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Hayatını kaybeden Sadullah Kaya'nın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyüne götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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