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        Sivas'ta hafif ticari araç, refüje çarpıp devrildi: 6 yaralı

        SİVAS'ta, refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 23:37 Güncelleme: 14.05.2024 - 23:40
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        Sivas'ta hafif ticari araç, refüje çarpıp devrildi: 6 yaralı
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        SİVAS'ta, refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi, Erhan Üstündağ Caddesi'nde meydana geldi. D.A. yönetimindeki 58 AEU 607 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, karşı şeride geçerek devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.A., K.A., Y.Ç. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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