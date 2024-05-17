Fakülte birincisi depremzede Seyran'ı mezuniyetinde duygulandıran sürpriz

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Törende 6 Şubat depremlerinde okulu bırakmayı düşünen Seyran Şenol (24), fakülte birincisi oldu. Fakülte yöneticileri, mezuniyet törenine gelemeyeceklerini öğrendikleri Şenol'un Malatya'daki ailesiyle irtibata geçip, öğrencinin haberi olmadan Sivas'a getirdi. 'Mezuniyet Yaş Kütüğü'ne plaketin çakılmasının ardından Şenol'un annesi Hanım ve ablası Deniz Şenol, sahneye davet edilince duygusal anlar yaşandı, aile gözyaşı döktü.

4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Salonu'nda düzenlenen SCÜ İletişim Fakültesi mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez, öğrencilerin aileleri ve öğrenciler katıldı. Törende öğrencilerden Seyran Şenol, fakülteyi birincilikle bitirdi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan İbrahim ve Hanım Şenol'un 2 çocuğundan küçüğü olan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nü okuyan Seyran Şenol, 6 Şubat depremlerine memleketinde ailesiyle birlikte yakalandı. Ağır hasarlı olan ve daha sonra evlerinin yıkımına karar verilen Seyran Şenol, bu süreçte okulu bırakmayı düşündü. İletişim Fakültesi'nde derslerine giren akademisyenler ve idari çalışanların desteğiyle okula yeniden başlayan Şenol, fakülteden birincilikle mezun oldu. Fakülte yöneticileri, mezuniyet törenine gelemeyeceklerini öğrendikleri Şenol'un ailesiyle irtibata geçti. Öğrenciye sürpriz yapmak isteyen fakülte yöneticileri, ailesini Seyran Şenol'un haberi olmadan Sivas'a getirdi. Tören sırasında 'Mezuniyet Yaş Kütüğü'ne plaketin çakılmasının ardından Şenol'un annesi Hanım ve ablası Deniz Şenol, sahneye davet edildi. Duygusal anların yaşandığı törende Seyran Şenol ve ailesi gözyaşı döktü.

'MÜCADELEME DEVAM ETTİM'

Ailesinin gelişine çok mutlu olduğunu söyleyen Seyran Şenol, "Üzüldüm ama belli etmedim. Görünce çok mutlu oldum. İnşallah herkesin gönlüne göre olur. Depremi yaşayan ve sevdiklerini kaybeden herkese Allah rahmet eylesin dileklerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum. Çok zor bir süreçti. Aynı zamanda derslerimi uzaktan takip etmek beni çok zorladı. Ben yine de mücadeleme devam ettim" dedi.

'GÜNLERDİR ONU KANDIRMAK İÇİN UĞRAŞTIK'

Annesi Hanım Şenol ise "Çok mutluyum, kızımla gurur duyuyorum. Kızımın azmini biliyordum, birinci olmasını bekliyordum. Depremde bile sürekli çalıştı. O yüzden çok mutlu oldum, gurur duydum" diye konuştu.