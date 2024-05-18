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        Sivas'ta devrilen ATV'nin sürücüsü öldü; eşi ağır yaralı

        SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü Ali Osman Kurt (68) hayatını kaybetti, eşi Seher Kurt (68) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 16:22 Güncelleme: 18.05.2024 - 16:25
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        Sivas'ta devrilen ATV'nin sürücüsü öldü; eşi ağır yaralı
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        SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü Ali Osman Kurt (68) hayatını kaybetti, eşi Seher Kurt (68) ağır yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Tavza köyü yakınlarında meydana geldi. Eşiyle araziden dönen Ali Osman Kurt'un kullandığı plakasız ATV, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan ATV sürücüsü Ali Osman Kurt ile eşi Seher Kurt, Doğanşar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Kurt hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan eşi Seher Kurt ise Sivas Numune Hastanesi’ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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