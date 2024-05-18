Sivas'ta devrilen ATV'nin sürücüsü öldü; eşi ağır yaralı

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü Ali Osman Kurt (68) hayatını kaybetti, eşi Seher Kurt (68) ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Tavza köyü yakınlarında meydana geldi. Eşiyle araziden dönen Ali Osman Kurt'un kullandığı plakasız ATV, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan ATV sürücüsü Ali Osman Kurt ile eşi Seher Kurt, Doğanşar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Kurt hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan eşi Seher Kurt ise Sivas Numune Hastanesi’ne sevk edildi.