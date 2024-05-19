Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada

SİVAS’ta bir apartmana giren 2’si kadın 3 kişi, ayakkabıları çalıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Mayıs'ta gece saatlerinde Kılavuz Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. 2’si kadın 3 kişi, kapısı açık olan apartmandan içeri girdi. Şüpheliler, bir süre etrafta gezindikten sonra asansörle apartmanın üst katındaki dairelere çıktı. Apartman dairelerinin önündeki ayakkabıları alan ve kıyafetlerinin içine koyan 3 kişi merdivenden inerek apartmandan hızla uzaklaştı.

Şüphelilerin apartmana giriş ve çıkış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde sokakta gezinen 3 kişinin apartmanların kapısını kontrol ettiği ve açık olan kapıdan içeriye girdiği görülüyor. Asansör ile apartmanın üst katına çıkan 3 kişi, 2 dakika sonra merdivenlerden kıyafetlerinin içine sakladıkları ayakkabılarla apartmandan çıkış yapıyor.