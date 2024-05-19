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        Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada

        SİVAS'ta bir apartmana giren 2'si kadın 3 kişi, ayakkabıları çalıp kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 11:32 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:35
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        Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada
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        SİVAS’ta bir apartmana giren 2’si kadın 3 kişi, ayakkabıları çalıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 16 Mayıs'ta gece saatlerinde Kılavuz Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. 2’si kadın 3 kişi, kapısı açık olan apartmandan içeri girdi. Şüpheliler, bir süre etrafta gezindikten sonra asansörle apartmanın üst katındaki dairelere çıktı. Apartman dairelerinin önündeki ayakkabıları alan ve kıyafetlerinin içine koyan 3 kişi merdivenden inerek apartmandan hızla uzaklaştı.

        Şüphelilerin apartmana giriş ve çıkış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde sokakta gezinen 3 kişinin apartmanların kapısını kontrol ettiği ve açık olan kapıdan içeriye girdiği görülüyor. Asansör ile apartmanın üst katına çıkan 3 kişi, 2 dakika sonra merdivenlerden kıyafetlerinin içine sakladıkları ayakkabılarla apartmandan çıkış yapıyor.

        Sabah uyandıklarında ayakkabılarını evlerinin kapısının önünde bulamayan apartman sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlığı güvenlik kamerasından öğrenen ayakkabıları çalınanlar 3 kişi hakkında emniyete şikayette bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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