Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada
SİVAS'ta bir apartmana giren 2'si kadın 3 kişi, ayakkabıları çalıp kaçtı.
SİVAS’ta bir apartmana giren 2’si kadın 3 kişi, ayakkabıları çalıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 16 Mayıs'ta gece saatlerinde Kılavuz Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. 2’si kadın 3 kişi, kapısı açık olan apartmandan içeri girdi. Şüpheliler, bir süre etrafta gezindikten sonra asansörle apartmanın üst katındaki dairelere çıktı. Apartman dairelerinin önündeki ayakkabıları alan ve kıyafetlerinin içine koyan 3 kişi merdivenden inerek apartmandan hızla uzaklaştı.
Şüphelilerin apartmana giriş ve çıkış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde sokakta gezinen 3 kişinin apartmanların kapısını kontrol ettiği ve açık olan kapıdan içeriye girdiği görülüyor. Asansör ile apartmanın üst katına çıkan 3 kişi, 2 dakika sonra merdivenlerden kıyafetlerinin içine sakladıkları ayakkabılarla apartmandan çıkış yapıyor.
Sabah uyandıklarında ayakkabılarını evlerinin kapısının önünde bulamayan apartman sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlığı güvenlik kamerasından öğrenen ayakkabıları çalınanlar 3 kişi hakkında emniyete şikayette bulundu.
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