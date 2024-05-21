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        Sivas'ta kamyon bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

        SİVAS'ta kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrilen kamyondaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 21:50 Güncelleme: 21.05.2024 - 21:55
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        Sivas'ta kamyon bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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        SİVAS’ta kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrilen kamyondaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Çukurbelen köyü yakınlarında meydana geldi. S.D yönetimindeki 58 NH 386 plakalı kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Turan Koçdere yaralandı. Yaralıları AFAD ve itfaiye ekipleri sıkıştığı kamyondan çıkardı. Kamyonda yolcu olarak bulunan Ömer Çamcı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazada ölen Ömer Çamcı’nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza sonrası Sivas-Erzincan kara yolu kent merkezi istikameti bir süre trafiğe kapandı. Devrilen kamyonun vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla yol yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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