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        Kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası, dağlık alanda sağ bulundu

        SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde, dün öğle saatlerinde evden ayrılarak bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Ünal (90), yaklaşık 20 saatlik çalışmanın ardından köye 1 buçuk kilometre uzaklıktaki dağlık alanda sağ olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 23:33 Güncelleme: 21.05.2024 - 23:35
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        Kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası, dağlık alanda sağ bulundu
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        SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde, dün öğle saatlerinde evden ayrılarak bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Ünal (90), yaklaşık 20 saatlik çalışmanın ardından köye 1 buçuk kilometre uzaklıktaki dağlık alanda sağ olarak bulundu.

        İlçeye bağlı Çalıcı köyünde dün öğle saatlerinde evden ayrılan Alzheimer hastası Hasan Ünal’dan bir daha haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama- kurtarma çalışması başlattı. 8 araç, 48 personel, 3 dron ve 1 iz takip köpeğinin yer aldığı yaklaşık 20 saatlik arama- kurtarma çalışmasının ardından Ünal, köyden yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklıktaki dağlık alanda sağ olarak bulundu. Ambulansla Doğanşar Devlet Hastanesi'ne götürülen Ünal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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