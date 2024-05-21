Kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası, dağlık alanda sağ bulundu

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde, dün öğle saatlerinde evden ayrılarak bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Ünal (90), yaklaşık 20 saatlik çalışmanın ardından köye 1 buçuk kilometre uzaklıktaki dağlık alanda sağ olarak bulundu.

İlçeye bağlı Çalıcı köyünde dün öğle saatlerinde evden ayrılan Alzheimer hastası Hasan Ünal’dan bir daha haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama- kurtarma çalışması başlattı. 8 araç, 48 personel, 3 dron ve 1 iz takip köpeğinin yer aldığı yaklaşık 20 saatlik arama- kurtarma çalışmasının ardından Ünal, köyden yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklıktaki dağlık alanda sağ olarak bulundu. Ambulansla Doğanşar Devlet Hastanesi'ne götürülen Ünal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.