Sivas'ta sağanak; cadde ve sokaklar su doldu

Kentte öğle saatlerinde aniden etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler ise araçlarıyla, aniden yükselen su birikintileri içinde ilerlemekte güçlük çekti. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde oluşan su birikintisi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

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